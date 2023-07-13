«Очень много блеска»: что модно носить в 2023-м из трендов нулевых

Какие самые модные вещи этого этого сезона перечислил стилист?

Мода — это капризная девица, которая имеет свойство возвращаться. Сначала она диктует одни законы, бегает по каким-то майкам-ночнушкам с рюшками, а потом возвращается к старым-добрым однотонным водолазкам. Почему так происходит? Ответов много. Один из в том, что она является отражением социума. Именно посредством одежды проводятся в массы новые веяния все экономике, религии и так далее. То есть, мода отражает состояние общества на текущий момент.

5-tv.ru решил поинтересоваться у стилиста Селены Сафаровой о том, действительно ли в 2023-м возвращается мода нулевых?

По словам эксперта, то, что сейчас происходит в фэшн-индустрии, называется «тренд на нулевые».

«Он вновь покорил все подиумы», — отмечает стилист.

В мире становится популярна низкая посадка джинсов, которую было модно было носить 20 лет назад. Единственное, сейчас девушки уходят в большую «маскулинность», нежели, как в открытую сексуальность в двухтысячных годах.

Что взять с собой в 2023 из трендов нулевых?

«Уже в этом сезоне с нами остаются брюки-карго. Рекомендую их носить на низкой посадке. И особое внимание обратите на розовый цвет, как в преддверии премьеры фильма о Барби. Это будет сейчас максимально свежо и актуально. С брюками нужно носить либо сетку, либо вязаную кофточку, как носили в нулевых», — комментирует эксперт выбор одежды.

А наслаждаться кинематографом в этом году можно не только фильмом «Барби», но и сериалом «Идол».

«Обратите внимание на укороченные топы главной героини, которые всех свели с ума. В этом году их очень круто стилизовать в нулевые», — отмечает Сафарова.

Также лучшим решением будут блестящие детали, которые также «проигрываются мелодией» двухтысячных.

«Очень много блеска не только в деталях, но и в самой фактуре ткани. Деним, покрытый пыльцой сейчас максимально в трендах», — показывает фэшн-гуру.

Укороченные топы можно заменить, нося обычную длину, но при этом обновить образ рукавами в сетку.

«Мини-юбки из классики достаем из шкафов и носим в свое удовольствие и показываем свои красивые ножки», — заключает стилист.

Селена Сафарова подытоживает, что самый важный тренд из нулевых, который нужно забрать с собой в 2023 год — это максимальное наслаждение, расслабление, веселье и кайф от того, как ты выглядишь именно сейчас.

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