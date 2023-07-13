Генсек ООН отправил Путину письмо с новыми предложениями по зерновой сделке

Уже совсем скоро очередной срок инициативы заканчивается.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путин письмо по зерновой сделке. Об этом он сообщил сам на пресс-конференции в Брюсселе.
«Да, я направил письмо президенту Путину с конкретными предложениями», — сказал Гутерриш.
Между тем он выразил надежду, что эти предложения Россия оценит позитивно.
В грядущий понедельник, 17 июля, истекает очередной срок продления зерновой сделки. В Кремле отметили, что решение Москвы будет объявлено заблаговременно. Вместе с тем Путин допускал возможность выхода из соглашения. Российская сторона неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лавров прокомментировал сообщения о предложениях Путина по зерновой сделке.
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