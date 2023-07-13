Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области
| Происшествия Эксклюзив 2 894 0
Детали происшествия уточняются. Но что уже известно?
Фото: www.globallookpress.com / Kevin Sawford
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его данным, в результате есть пострадавший. Остальные детали уточняются. Предварительно, все произошло в лесополосе вблизи воздушной гавани.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом. По имеющимся данным, в момент ЧП на борту находились два человека.
Читайте также
+16° 755 мм рт. ст.
72%
72%
90.63
0.13 99.89
0.21
0.13 99.89
0.21
Нашли ошибку?