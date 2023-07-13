Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, в результате есть пострадавший. Остальные детали уточняются. Предварительно, все произошло в лесополосе вблизи воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом. По имеющимся данным, в момент ЧП на борту находились два человека.