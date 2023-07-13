Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 2 894 0

Детали происшествия уточняются. Но что уже известно?

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирской области

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Sawford

Читайте нас в: Дзен Новости

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, в результате есть пострадавший. Остальные детали уточняются. Предварительно, все произошло в лесополосе вблизи воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет АН-2 совершил аварийную посадку под Кировом. По имеющимся данным, в момент ЧП на борту находились два человека.

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

18:26
После пожара на территории нижегородского нефтехимпредприятия производится мониторинг воздуха
18:26
«Про жену не забывайте»: Путин дал совет про семейную жизнь
18:15
В том, что умираю, не вините никого: что заставило Владимира Маяковского застрелиться
18:07
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
18:02
Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупции
18:00
«В центре Вселенной»: как контрнаступление ВСУ не убедило НАТО принять Украину в блок

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
«Он просто убивал моего сына»: в центре Москвы зверски избили сына известного телеведущего
«Расстояние большое»: могут ли турецкие землетрясения ударить по южным регионам РФ
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео