Самолет Cessna совершил жесткую посадку при развлекательном полете под Новосибирском

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 46 0

Пилотом оказалась девушка — она получила травмы. Какие еще есть подробности?

Самолет Cessna совершил жесткую посадку при развлекательном полете под Новосибирском

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области / mchs54

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Легкомоторным самолетом Cessna 172, совершившим жесткую посадку в лесополосе Новосибирской области, управляла девушка. Борт выполнял развлекательный полет, сообщает источник 5-tv.ru.

Предварительной причиной случившегося мог стать отказ двигателя. В результате борт приземлился на дерево, пилот-девушка получила травмы — у нее разбито лицо. Пострадали также еще два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области.

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