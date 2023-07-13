Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупции

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин задержан следователями. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие ходатайствует об аресте.

Между тем в Минцифры сообщили, что министерство оказывает содействие правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.