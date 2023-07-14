🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, день обещает пройти максимально спокойно, без каких-либо форс-мажоров. Это благоприятное время, чтобы разобраться в себе или закончить накопившиеся за неделю дела. При этом важные задачи все равно постарайтесь отложить на другой день, когда энергии будут более активными.

♈ Овны

Вам пора взять на себя роль короля Артура в жизни, где ваш волшебный меч блестит для вас. Продолжайте стремиться к целям, Овны. Стойте прямо, проявляйте веру в себя. И будьте на 100% искренними во всем, что делаете.

Космический совет: пора взять инициативу в свои руки, а не ждать ее от других.

♉ Тельцы

У всех есть свои недостатки, Тельцы, и у всех есть свои сильные стороны. Поэтому не нужно огорчаться из-за неудач. Сосредоточение внимания на позитиве не только придаст вам сегодня больше силы, но и поможет укрепить веру в себя, свои возможности.

Космический совет: не стоит зацикливаться на неудачах.

♊ Близнецы

Пора избавиться от навязчивых мыслей, Близнецы. Сходите на прогулку, приготовьте любимое блюдо, полежите в постели с хорошей книгой. В общем делайте все, чтобы отвлечься. Зацикливание на проблемах еще никому не приносило пользы.

Космический совет: сконцентрируйтесь на своей жизни, повседневных делах и увлечениях.

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♋ Раки

Чтобы достичь целей, придерживайтесь последовательности. Это позволит вас использовать свой творческий потенциал в полной мере. Обратите внимание на то, как и где вас просят принять дисциплинарный подход, Раки.

Космический совет: не пытайтесь бежать впереди паровоза.

♌ Львы

Вы много работали, чтобы добраться до места, где сейчас находитесь, Львы. Вселенная просит вас сбавить обороты — расслабьтесь немного и осмотритесь вокруг. Вы готовы смотреть на жизнь свежим взглядом и открытым сердцем, поэтому избавьтесь от привычки куда-то спешить.

Космический совет: начните жить без постоянной спешки и в свое удовольствие.

♍ Девы

В вашей жизни грядут перемены. Вероятно, наступит сдвиг в карьере, что предоставит вам новые возможности для развития. Не пугайтесь перемен, Девы. Не прячетесь под мантией-неведимкой. Будьте открыты к предложениям!

Космический совет: не бойтесь выйти из зоны комфорта и попробовать себя в чем-то новом.

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♎ Весы

Сделайте несколько глубоких вдохов, когда почувствуете замешательство, чтобы прояснить ситуацию. Иногда ваше тело просто что-то отвергает и сообщает об этом через тревожные чувства и эмоции, которые вы испытываете в данный момент. Это ваша энергия, говорящая вслух. Она дает вам знать, что синхронизируется с вашими вибрациями, а что нет. Уверенно отказывайтесь от вещей, которые не кажутся вам подходящими, Весы.

Космический совет: не пытайтесь подавить неприязнь к какому-либо занятию — это все скажется на вашем состоянии.

♏ Скорпионы

Почему ты так зациклены на том, чтобы всегда быть лучшими во всем, Скорпионы? Вместо того чтобы гнаться за материальными вещами, работайте над духовным развитием. Вы будете удивлены тем, как поменяется ваше восприятие и ценности. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. О чем он вам шепчет?

Космический совет: доверьтесь своей интуиции сегодня.

♐ Стрельцы

Сегодня самое время, чтобы оглянуться назад и оценить свой прогресс. Конечно, за это время вы могли не иметь где-то успех, а где-то наоборот — преуспевали. Будьте благодарны за все, что с вами приключилось, Стрельцы. Каждая ситуация, будь то плохая или хорошая, научила вас чему-то.

Космический совет: пришло время оглянуться назад и оценить свой прогресс.

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♑ Козероги

В вашей жизни сейчас может быть много противоречий, Скорпионы. Играют и свет, и тьма, бросая вам вызов. Но это не значит, что вы должны мириться со всем, как оно есть. Обратите внимание на то, что скрывается внутри вас в тени.

Космический совет: пора познакомиться со своей теневой частью личности.

♒ Водолеи

Вам не нужно соглашаться с чужим мнением, если вы твердо уверены в своем. Ваша нестандартное мышление — это ваш дар, так что относитесь к нему соответственно.

Космический совет: творческий подход ко всему — залог вашего успеха сегодня.

♊ Рыбы

Все требует практики, Рыбы, даже медитация. Побудьте сегодня в тишине. Понаблюдайте, какие мысли к вам приходят. Каких больше? Позитивных или негативных? Если преобладает второй вариант, то вам есть над чем поработать. В этом случае займитесь поиском причины, почему вас все гнетет.

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя, прислушайтесь к своему сердцу.

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