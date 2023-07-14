Кабмин освободил застройщиков от налога на сверхприбыль

Также от налога будут освобождены кредитные организации, в отношении которых действуют меры по предупреждению банкротства. Кого еще исключили из перечня налогоплательщиков?

Правительство РФ расширило список освобожденных от налога на сверхприбыль компаний. Об этом сообщило Министерство финансов.

Ранее в эту категорию входили компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Теперь из состава плательщиков исключаются и зайстройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств физических лиц через эскроу-счета. Только с учетом того, что фирмы в 2021 и 2022 году не выплачивали дивиденды.

Также от налога на сверхприбыль освобождаются кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых действуют меры по предупреждению банкротства. В этот список входят и компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

В ведомстве также отметили, что предложено установить особый порядок расчета налога для компаний, чья прибыль в 2022 году по сравнению с годом ранее сократилась более чем в два раза. Сумма налога для них не должна превышать 10% от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работающие из-за границы россияне будут обязаны платить налог.