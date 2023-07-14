Джо Байден вновь споткнулся при подъеме на самолет по короткому трапу

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолета в Хельсинки. При этом на этот раз степеней было меньше — трап был достаточно короткий. Об этом сообщила газета New York Post, опубликовав соответствующее видео.

Споткнувшись, Байден уже приготовился упасть. Однако все-таки сумел удержать себя на двух ногах.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет», — отмечает издание.

Падения и конфузы президента Байдена скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. В начале июня, например, американский лидер ударился головой при выходе из вертолета. Тогда же он споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать смог только при помощи охранников. Позже в Белом доме заверили — с Байденом все в порядке, он не пострадал.

Байден является самым возрастным президентом в истории США. Ему 80 лет. Он также довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи. Как недавно рассказывал 5-tv.ru, Байден вступил в «конфликт» с микрофоном на пресс-конференции.