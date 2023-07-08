Байден вступил в «конфликт» с микрофоном на пресс-конференции

Президент Джо Байден вновь опозорился в ходе публичного выступления. Очередной конфуз вызвал уже привычную эмоцию среди его слушателей — зал разразился смехом.

Американский лидер, произнося речь на пресс-конференции, вступил в «конфликт» с микрофоном. Акустическое устройство то и дело подрывало его имидж — то прерывало его речь громкими помехами, то работало в полную силу, когда он пытался покашлять. Сам Байден в эти моменты не скрывал свои эмоции — с удивленным лицом смотрел на микрофон и пытался с ним справиться.

До этого президент США отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине, о чем поспешил оповестить всех собравшихся.

Это не первый случай, который вызывает сомнения у жителей страны, способен ли Байден и дальше руководить государством. Ему уже 80 лет. Все чаще он путает в своей речи слова, спотыкается на ровном месте или просто совершает кажущиеся со стороны странные вещи.

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