«Планируют отселяться на Марс?»: Захарова о странах, поставляющих дроны Украине

По мнению дипломата, народы стран НАТО должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала падение украинского дрона в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО», — написала Захарова.

Она также добавила, что народы стран НАТО должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима.

До этого стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС. В городе многоквартирный дом получил частичные повреждения, но критически важные объекты остались целы, пострадавших, по предварительным данным, также нет.

Ранее попытки атаковать Курчатов уже осуществлялись: в августе прошлого года ФСБ сообщала, что диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, ведущих к Курской атомной электростанции, что привело к сбою работы технологического процесса функционирования АЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в городе Курчатов упал беспилотник.