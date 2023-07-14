Губернатор Курской области Старовойт: в городе Курчатов упал беспилотник
Частичные повреждения получил многоквартирный дом.
Фото: © РИА Новости
Беспилотник упал в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам представителя местной администрации, из-за атаки дрона многоквартирный дом получил частичные повреждения. Они минимальны: посечены фасад и остекление. Критически важные объекты не пострадали, пострадавших, по предварительным данным, также нет.
Ранее попытки атаковать Курчатов уже осуществлялись: в августе прошлого года ФСБ сообщала, что диверсанты подорвали шесть опор линий электропередачи, ведущих к Курской атомной электростанции, что привело к сбою работы технологического процесса функционирования АЭС.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Воронежской области сообщили о сбитых беспилотниках.
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