«Жена не слушала»: почему мужчина в Подмосковье убил свою четырехлетнюю дочь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 23 0

Мужчина, застреливший дочь в Подмосковье, оставил предсмертную записку и обвинил во всем жену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Kopp; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press

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Что послужило мотивом к такому преступлению?

Мужчина, застреливший свою четырехлетнюю дочь в Подмосковье, оставил предсмертную записку, где признался в мотивах своего преступления. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Оказалось, что во всем, по его мнению, виновата жена. В письме говорится о том, что супруга никогда его не слушала, делала все по-своему и не обращала на него внимание.

Они не были в разводе, но жили по разным местам из-за слишком частых скандалов: женщина сняла себе квартиру в том же подъезде. Их дочь, как правило, жила то с мамой, то с папой. Также известно, что на момент убийства супруги не было дома.

Сейчас на месте работают следовали и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Подмосковье мужчина застрелил свою четырехлетнюю дочь.

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