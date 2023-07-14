В Подмосковье мужчина застрелил свою четырехлетнюю дочь

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 99 0

Все произошло в Пушкине. Какие есть подробности?

В Подмосковье мужчина застрелил свою четырехлетнюю дочь

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Житель подмосковного Пушкино застрелил свою четырехлетнюю дочь. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, после этого 38-летний мужчина наложил на себя руки. О мотивах страшного преступления пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ярославле многодетная мать утопила в реке Которосль десятимесячную девочку.

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