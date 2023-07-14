«Возьму арбалет и прострелю ноги»: женщина в Воронеже никого не пускает в подъезд

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

В Воронеже местная жительница с арбалетом запретила вход в подъезд дома

«Возьму арбалет и прострелю ноги»: женщина в Воронеже никого не пускает в подъезд

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Заранее она написала об этом пост в социальных сетях.

В Воронеже женщина, вооружившись арбалетом, запретила людям вход в подъезд дома. Об этом сообщили 5-tv.ru в УМВД России по городу.

Перед тем как выйти на улицу, женщина написала в своем личном блоге предупреждающий пост.

«Никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», — написала женщина.

Также она добавила, что вызовет полицию и скорую, а затем объяснит сотрудникам органов причину своих действий.

Согласно последним данным, это произошло на улице Люзкова. Изначально в полицию обратились местные жители, которые не могли зайти в свой дом. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов и смогли забрать женщину в отдел полиции. Пострадавших от ее действий не оказалось. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как москвич открыл стрельбу по полицейским после посиделок в ресторане.

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