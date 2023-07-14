Подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого предъявили обвинение

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Также Следственный комитет предъявил ему обвинение в незаконном обороте оружия.

Подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого предъявили обвинение

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Уроженцу Украины Сергею Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодарском крае Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Денисенко задержали на съемной квартире в Туапсе. Во время обысков у него нашли пистолет с глушителем, из которого, предварительно, и был застрелен Ржицкий. Суд арестовал мужчину до 10 сентября.

Ржицкому было 42 года. Известно, что три года назад он ушел в отставку. До перехода в мэрию он являлся командиром подводной лодки «Краснодар».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денисенко является президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины.

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