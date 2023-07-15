На Урале врачи не смогли поставить диагноз маленькому мальчику — ребенок скончался

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 41 0

На Урале скончался маленький мальчик после того, как врачи не смогли поставить ему диагноз

На Урале врачи не смогли поставить диагноз маленькому мальчику — ребенок скончался

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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Малыша несколько раз перевозили из одной больницы, но врачи так и не поняли, от чего лечить маленького пациента.

Полуторогодовалый мальчик умер в Свердловской области после того, как врачи из нескольких больниц не смогли поставить ему диагноз. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование по факту произошедшего.

Правоохранительные органы узнали о случившемся из СМИ. Сообщалось, что ребенка несколько раз перевозили из одной больницы в другую. Врачи говорили, что анализы ребенка в норме, при этом у него подозревали несколько болезней. Медики так и не поняли, от чего лечить ребенка, и он скончался.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту смерти ребенка расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает пресс-служба СК в Telegram-канале.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств смерти мальчика.

Ранее  5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области маленький ребенок умер от перекрытия дыхательных путей куском моркови.

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