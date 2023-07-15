«Кончик носа опускается»: Кети Топурия вспомнила последствия неудачной пластики

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Кети Топурия вспомнила последствия неудачной пластической операции

«Кончик носа опускается»: Кети Топурия вспомнила последствия неудачной пластики

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Форму носа исполнительнице в детстве «скорректировал» еще брат. После этого звезде пришлось дважды обращаться к хирургам.

Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия вспомнила о неприятных последствиях одной из пластической операции. Всего же артистка дважды ложилась под нож хирурга, изменяла форму носа. В первый раз обратиться к врачу ее вынудил поступок родственника.

Оказалось, что еще в детстве Топурии форму носа «исправил» родной брат. Однажды он бросил в нее шоколадный батончик, который попал в нос. Появилась горбинка и отеки по ночам. За помощью она обратилась к пластическому хирургу. Поначалу ей казалось, что специалист хорошо выполнил свою работу, но однажды, увидев себя по телевизору, была шокирована.

«Посмотрела на себя по телевизору. В какой-то момент я понимаю, что я пою, а у меня кончик носа опускается. Мама говорит: „Что-то у тебя нос на микрофоне“. Я поняла, что-то не так, когда увидела со стороны», — вспомнила знаменитость в интервью на YouTube-шоу Карена Адамяна.

Решила вновь исправить неудачную работу врача. Но помощи уже попросила у мамы. Родственница нашла для Топурии квалифицированного специалиста, который исправил нос. Более артистка ничего в своей внешности не исправляла. По крайней мере, так она утверждает.

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