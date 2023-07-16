По мнению эксперта, мировые политики осознают, что Киев не сможет вернуть вложенные в него деньги. Зачем же продолжают платить?

За время «дружбы» между Украиной и странами «коллективного Запада» на нужды киевского режима были потрачены около 500 миллиардов долларов. Это и прямое финансирование, и поставки военной техники в контексте российской спецоперации. Так оценил вложения в Незалежную экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев, пишет URA.RU.

Более того, уверен эксперт, речи о долге не идет, благодетели не ждут, что Киев вернет вложенные в него средства, хотя некоторые политики официально заявляли о займе, а не о подарке. Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин утверждала, что вся помощь предоставлена на коммерческой основе и оформляется в долг. Беляев считает, это просто слова, так как в действительности выгода для Запада от упомянутой «дружбы» превышает вложения.

«Может, 400 или 500 миллиардов. Это если учитывать весь длительный период, который был. Возвращать никто и ничего не собирается… Каждый предоставляющий понимает, что Украина никогда им это ничего не вернет», — сказал экономист.

Существующая схема поддержки Киева, по словам Беляева, оказывается крайне полезной, так как за счет использования военной техники в зоне спецоперации Запад избавляется, грубо говоря, от старья. Помогающие Украине страны буквально разгружают свои арсеналы, не тратясь на утилизацию, а она весьма дорогая и трудозатратная, если производится дома. А так — отжившие свое вооружения взрываются на Украине бесплатно, а освободившееся место заполняется новой техникой.

«Получается не очень большое воздействие на военно-промышленный комплекс, но все-таки это субсидирование своего собственного ВПК», — объяснил эксперт.

Для специалистов очевидно, что сегодня экономика Украины нежизнеспособна и напрямую зависит от поддержки со стороны. Президент Владимир Зеленский регулярно устраивает рейды по западным странам, в ходе которых просит денег на нужды армии и не только. И получает. Недавно, например, Всемирный банк одобрил кредит для Киева на 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна для организации такая щедрость.