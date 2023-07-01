«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны

Экономика Незалежной, мягко говоря, не самодостаточна, а, если жестко говорить, то «нежизнеспособна» без внешней поддержки.

Недавно стало известно о том, что Всемирный банк практически исчерпал внутренние средства для помощи Украине. У организации появились серьезные риски. Дело в том, что он одобрил кредит для Киева на 1,5 миллиардов долларов, но уже под гарантии Токио.

Поэтому 5-tv.ru решил поинтересоваться у доцента кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максима Чиркова, насколько это страшно для Всемирного банка? Какие риски существуют? Может ли это как-то изменить геополитическую ситуацию?

По словам эксперта, нынешнее положение западных экономик не может не вызывать беспокойства. Особенно в тех финансовых институтах, где Запад играет главную роль, они испытывают определенные проблемы.

«Кризис западных экономик нарастает и, безусловно, в том числе и такие крупные организации, как Всемирный банк, в будущем будут испытывать очень серьезные проблемы с финансированием», — говорит Чирков.

Политолог отмечает, что Соединенные штаты, Европа — это основные поставщики ресурсов для подобных международных, финансовых организаций.

«Конечно, конфликт на Украине — это дополнительные расходы для Всемирного банка, в условиях наблюдающегося кризиса на Западе. <…> Мы видим спад ВВП и техническую рецессию в Европе. В этих условиях увеличивающиеся расходы и потенциальное снижение доходов в этой финансовой организации приведут к закономерному итогу, что поддерживать третьи страны, как Украина, Всемирному банку будет не по карману. Тем более в таких объемах, в которых Украина в настоящее время потребляет», — заявил эксперт.

Максим Чирков утверждает, что украинская экономика, мягко говоря, не самодостаточна, а, если жестко говорить, то «нежизнеспособна» без внешней поддержки.

По словам эксперта, экономические проблемы на Западе, безусловно, будут развиваться, поскольку Европа утратила такой основной инструмент развития, как привлекательность своей финансовой и экономической инфраструктуры. Прежде они привлекали деньги со всего мира, но сейчас этого ресурса практически нет, так как желающих вкладываться становится все меньше.

Чирков отмечает, что, по большому счету, это должно привести к закономерному итогу, что денег на поддержку Незалежной и третьих стран, где США провоцируют конфликты, у финансовых институтов Запада просто не будет.

«Экономическая реальность будет способствовать разрешению конфликта на Украине, возобновлению переговорного процесса, потому что ресурсов на поддержание украинской экономики будет становиться все меньше», — отмечает политолог.

Незалежная не в состоянии нести подобные расходы, так как там «невероятный» государственный долг, который превысил уже 100 миллиардов долларов.

«Геополитическое обострение пойдет на спад неминуемо», — подытоживает Чиркин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина получила новый грант от США на 1,25 миллиарда долларов на социальные обязательства.