CNN: министр финансов США Йеллен съела в Китае галлюциногенные грибы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 41 0

Политик употребила в пищу сразу четыре порции.

CNN: министр финансов США Йеллен съела в Китае галлюциногенные грибы

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен в ходе визита в Китай съела четыре порции грибов, известных своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщает телеканал CNN, пообщавшись с помощником министра финансов США.

Он также сообщил, что Йеллен употребила эти грибы в ресторане и очень ими насладилась. Речь идет о местных грибах Lanmaoa asiatica, они являются ядовитыми. Профессор института ботаники Питер Мортимер отметил, что ученые до сих пор не могут выявить, какой конкретно компонент в составе блюда вызывает галлюцинации.

В самом ресторане, в котором обедала министр, сообщили, что все подаваемые блюда из этих грибов всегда готовятся качественно, при разумном употреблении они не представляют опасности для человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белом доме дважды находили марихуанну.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

2:56
Народный артист РФ Григорий Лепс отмечает 61-й день рождения
2:37
Власти Украины высказались о покушении на Симоньян
2:18
Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия высказалась об эмиграции из России
1:59
В США предостерегли Украину от использования F-16: лишь усугубят положение ВСУ
1:40
CNN: министр финансов США Йеллен съела в Китае галлюциногенные грибы
1:21
Духовные практики и целители. Как не стать жертвой мошенников — мнение эксперта

Сейчас читают

Духовные практики и целители. Как не стать жертвой мошенников — мнение эксперта
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео