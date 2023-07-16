Сальдо: ВС РФ взяли под контроль самый важный участок у Антоновского моста

Российские военные зачистили от украинских боевиков и взяли под свой контроль самый важный участок у Антоновского моста. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

О боях в этом районе сообщается с конца июня, в данный момент, по предварительным оценкам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 100 солдат убитыми и гораздо больше раненными. В этот список входят и те, кто был уничтожен на правом берегу Днепра, и те, кто утонул при переправе.

Остатки украинских сил сейчас заблокированы ниже по Днепру и зажаты между болотами и рекой, а территория, где Антоновский мост прилегает к суше, зачищена. Российские бойцы применяли в этом районе свои самые тяжелые системы, в том числе, огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» и ракетный комплекс «Искандер».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео удара ВСУ по машине волонтеров в Херсонской области.