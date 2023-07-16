Силами ПВО и флота отражена атака беспилотников на Севастополь

Все службы города находятся в полной готовности.

Системы ПВО и флот успешно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем», — написал глава города.

Он также сообщил, что атака была нацелена в районе Севастопольской бухты, мыса Херсонес и Балаклавы. Все службы города находятся в полной готовности. Губернатор попросил граждан продолжать сохранять спокойствие.