Силами ПВО и флота отражена атака беспилотников на Севастополь

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 60 0

Развожаев: системы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь

Силами ПВО и флота отражена атака беспилотников на Севастополь

Фото: © РИА Новости

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Все службы города находятся в полной готовности.

Системы ПВО и флот успешно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем», — написал глава города.

Он также сообщил, что атака была нацелена в районе Севастопольской бухты, мыса Херсонес и Балаклавы. Все службы города находятся в полной готовности. Губернатор попросил граждан продолжать сохранять спокойствие.

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