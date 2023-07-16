Стефания Маликова едва не осталась без папы: «Сейчас мы оформим безотцовщину»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 296 0

Дочь Дмитрия Маликова едва не записали на другого мужчину из-за печати в паспорте

Стефания Маликова едва не осталась без папы: «Сейчас мы оформим безотцовщину»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дмитрий Маликов и его супруга Елена не спешили со свадьбой, и из-за этого попали в сложную ситуацию.

Народного артиста РФ Дмитрия Маликова заставили жениться сложные обстоятельства — его дочь Стефания едва не получила статус «безотцовщины». Об этом супруга музыканта Елена Изаксон рассказала в интервью Светлане Бондарчук. Первая их встреча состоялась в 1992 году, и только через восемь лет, после рождения наследницы, они официально оформили отношения.

Еще во время беременности доктор предупредила Елену, что если та не разберется с документами, в свидетельство о рождении девочки могут вписать имя другого мужчины — бывшего мужа. Женщина была разведена, но соответствующего штампа в ее паспорте не оказалось. Но это не заставило Изаксон и Маликова поспешить в ЗАГС. Там пара появилась только после рождения Стефании.

«Мы пришли в загс регистрировать Стешу. Девушки мне говорят: „Сейчас мы оформим безотцовщину, а потом вы примете отцовство“. Дима говорит: „А можно нам сразу расписаться?“ — и эта милейшая женщина, большое ей спасибо, расписала нас в ту же секунду», — поделилась жена артиста.

Так свободолюбивый музыкант в одночасье стал и мужем, и счастливым папой. И решение оказалось верным — супруги по сей день вместе, а в их семье пять лет назад появился еще и сын, которого назвали Марком. Мальчика подарила звездам суррогатная мать. Как отмечал сам Маликов, его не смутил такой способ, терапия с психологом по этому поводу не понадобилась, шутил он. Наоборот, суррогатное материнство певец считает хорошей возможностью и благом современной медицины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена запрещает Дмитрию Маликову работать по дому и не дает даже гвоздя в стену забить.

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