Покажи тигрицу: как живут сегодня самые красивые маленькие модели

Удалось ли малышкам сберечь психику, на которую в свое время свалилось столько проблем и хейта?

Многие родители, смотря на свое юное чадо, решают, что малышке место в модельной индустрии. Издание KP.RU перечислило красавиц, чьи родители решили отправить их в агентство и не прогадали. Как живут девочки, став старше?

Тилан Блондо, 22 года

Тилан Блондо. Фото: www.globallookpress.com / Sebastien Fremont; Jean-Marc Haedrich

Именно с этой маленькой принцессы все и началось. Когда девочке было всего четыре года, ей дали титул «самая красивая в мире». После нее такую награду стали давать и другим малышкам — тренд популяризировался.

Футболист Патрик Блондо и модель Вероника Лубри родили действительно красивую куколку. Большие голубые глаза, пухлые губы бантиком и белокурые волосы. К слову, маленькая модель была сознательной, поэтому все съемки и контракты проходили без капризов. Она спокойно выполняла все поручения фотографа. И благодаря этому стала сотрудничать с международно известными брендами.

Когда Тилан исполнилось десять лет, случился общественный скандал. В фотосессии для журнала Vogue она была признана излишне сексуальной.

Малютке сделали роковой макияж, нарядили ее в одежду взрослой женщины, плюсом к которому шли каблуки.

В связи с такими фото некоторые бренды решили отказаться от контрактов с дивой.

Однако на данный момент девушка продолжает работать в модельном бизнесе. Она выходит на подиумы и пробует себя в качестве актрисы.

Кристина Пименова, 17 лет

Кристина Пименова. Фото: Joan Valls / ТАСС; Instagram* / kristinapimenova

Красивая девчушка с добрыми глазам. Именно так называют маленькую гимнастку, которая за свою жизнь успела завоевать «золотую» медаль в своей возрастной группе.

Ее родители — отец футболист «Локомотива» Руслан Пименов и мать Гликерия Широкова привели дочь на фотосессию в юном возрасте, а получившиеся снимки разослали по агентствам. В надежде, что на наследницу обратят внимание и не ошиблись — приглашения на съемки повалились волной.

От гимнастики, правда, пришлось отказаться, так как на нее не хватало времени из-за загруженного графика юной модели. Сначала Кристина принимала все как игру — примеряла наряды, красовалась и с азартом позировала на камеру.

В десятилетнем возрасте девочку пригласили в Калифорнию, родители согласились на переезд. Теперь она живет в США. В 2014-м сразу несколько изданий назвали ее «самой красивой девочкой в мире».

Сегодня она по-прежнему участвует в фотосессиях, но теперь выбирает предложения более избирательно. Блог Пименовой собрал 2,5 миллионов подписчиков.

Анастасия Безрукова, 19 лет

Анастасия Безрукова. Валерий Матыцин / ТАСС; Instagram* / anastasiabezrukovaofficial

«Девочка с ангельским лицом» — так называли юную принцессу за безупречную внешность.

Безрукова родилась в семье юриста и предприниматели, с раннего детства мама водила девочку в секцию художественной гимнастики и на танцы.

В восемь лет малышка приняла участие в шоу юных талантов, именно там режиссеры разглядели ее естественную красоту и посоветовали обратиться в модельное агентство.

Уже к десяти годам наследница сотрудничала с успешными иностранными брендами и успела поработать с итальянским фотографом Даниэле Федеричи.

Помимо журналов, в портфолио девы есть и фильмы. Дебют в кино случился в 2015-м. Она появилась в картине Анны Матисон «Млечный путь». Также в роли дочери однофамильца актера Сергея Безрукова, актриса была и в картине «После тебя».

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