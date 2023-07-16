Изменений нет? Госпитализированный Иван Краско до сих пор в реанимации

Знаменитость попал в больницу 12 июля из-за последствий перенесенного инсульта. Накануне он пережил сложную операцию.

Госпитализированный несколько дней назад в больницу актер театра и кино Иван Краско продолжает находится в реанимации. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Известно, что артиста должны были перевести из реанимации в обычную палату еще два дня назад. Однако медики отказались от этого решения, рассказывала помощница артиста. Причиной тому послужило ухудшающееся состояние Краско. Врачи продолжают наблюдать за 92-летним пациентом.

Карета скорой помощи забрала Ивана Краско в больницу прямо с дачи 12 июня. Его состояние оценивалось, как тяжелое. Помощница раскрыла, что у актера была парализована левая часть тела. Предположительно, случилось это на фоне перенесенного инсульта. Кроме того, в медучреждении у знаменитости диагностировали проблемы с сердцем.

Накануне, 15 июля, его помощница рассказала в беседе с 5-tv.ru, что актер пережил сложную операцию по удалению тромба из головного мозга. По ее словам, Краско в скором времени наймут сиделку для постоянного ухода.

Ранее 5-tv.ru писал, что отца Филиппа Киркорова госпитализировали.