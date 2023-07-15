Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Отца Филиппа Киркорова положили в военный госпиталь на плановый осмотр

Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Еще недавно Киркоров-старший отмечал день рождения. Но уже тогда не горел сильным желанием праздновать. Возможно, уже тогда артист неважно себя чувствовал?

Певец Бедрос Киркоров оказался в больнице. Как стало известно изданию KP.RU, артист проходит лечение в военном госпитале. Ведь уже несколько месяцев он жаловался на боли в ногах.

«Ноги болят, еле хожу с двумя палочками. Мне не до больших праздников. Я знаю, что 91 год не празднуют. Плохая примета. Если доживу до 92 года, Бог даст еще один год жизни, отмечу потом с друзьями день рождения. А пока сижу в узком кругу, с семьей. А недавно я еще и оглох на одно ухо», — говорил Киркоров-старший.

Тогда даже семья артиста обращалась за помощью к специалисту и вроде как все образовалось. Но, видимо, ненадолго.

«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь. Чувствует себя не очень хорошо, но держится», — сказали изданию знакомые певца.

К слову, еще недавно Киркоров-старший был втянут в скандал. После почти 30 лет брака он решил развестись с Людмилой Смирновой. Он не скрывал, что давно уже живет раздельно с женой: она осталась в Нижнем Новгороде, а он перебрался поближе к сыну и внукам. После развода поползли слухи о встрече новой избранницы Киркоровым. Он стал все чаще появляться в компании женщины, заметно младше него. Но все слухи о новой любви Киркоров отрицает, заявляя — она лишь помогает ему в связи с неважным здоровьем.

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