Вашингтон в зоне поражения? На что способна новая секретная ракета Северной Кореи

Западные военные эксперты в тревоге: в арсенале КНДР появилось оружие, которое может достичь территории США.

Межконтинентальная ракета «Хвасон-18», запуск которой 12 июля произвела Северная Корея, теоретически может достичь столицы США Вашингтона, поэтому американцам есть, о чем беспокоиться. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что, по информации из открытых источников, ракета поднялась на высоту шесть тысяч километров и упала в районе, запланированном Северной Кореей для приземления. Учитывая траекторию полета, южнокорейские и американские специалисты сделали расчеты и пришли к выводу, что ракета в состоянии долететь до территории США и поразить практически любую цель.

«Точность полета такой ракеты не очень высокая, и в силу отсутствия многих систем преодоления РЭБ у нее большая уязвимость. Но при оснащении ядерной боевой частью она может доставить массу неприятностей американцам», — считает эксперт.

Кнутов сравнил северокорейскую ракету с советскими образцами и предположил, что точность поражения у нее составляет около двух-трех километров. При этом уничтожение цели достигается за счет мощной боевой части.

«Это самая обычная межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна долететь до территории США и уничтожить ту цель, на которую она наведена», — резюмировал эксперт.

Кнутов напомнил, что испытания подобного типа оружия Северная Корея проводит, как правило, в ответ на военные учения или угрозы со стороны США и Южной Кореи. Представители Пентагона не раз открыто заявляли, что Вашингтон готов применить против КНДР ядерное оружие превентивно, без первого удара с ее стороны.

«Поэтому вполне естественно, что Северная Корея подобным образом реагирует на угрозы со стороны Вашингтона и Сеула, и пытается совершенствовать свою ядерную программу», — заключил Кнутов.

Bloomberg ранее написал, что в КНДР построили ракету, которая легко долетает до США и даже Европы. По мнению экспертов, это означает, что ракетостроение в Северной Корее выходит на совершенно новый уровень. Они указали на то, что новинка может нести несколько ядерных зарядов и даже при самой совершенной системе противоракетной обороны имеет шанс поразить цель. Таким образом, у КНДР появился еще один рычаг давления на США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», за стартом которой наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой.