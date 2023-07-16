Найдено новое эффективное средство для лечения рака простаты

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

ACS Central Science: найдено новое эффективное лекарство для лечения рака простаты

Найдено новое эффективное средство для лечения рака простаты

Фото: www.globallookpress.com / Adolphe Pierre-Louis

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Это исследование может полностью перевернуть наше представление о борьбе с онкологией.

Ученые из университета Майами заявили об успешном прохождении тестирования нового препарата Platin-L против устойчивого к терапии рака предстательной железы. Соответствующее исследование они опубликовали в издании ACS Central Science.

В своей работе они использовали цисплатин — мощное противораковое средство, ранее оно не было столь популярным для лечения рака простаты, но сейчас ученым пришла в голову мысль обратить свое внимание на белок CPT1A.

Дело в том, что опухоль простаты зачастую использует его для получения энергии. Ученым удалось разработать вариант модификации цисплатина — Platin-L, который специально нацелен на этот белок.

Выяснилось, что Platin-L успешно уничтожает злокачественные клетки, лишая их источника энергии. Побочные эффекты в то же время совершенно минимальные. После ряда исследований на мышах, их опухоли — сократились, а выживаемость — увеличилась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли считать рак щитовидной железы самым «безопасным».

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