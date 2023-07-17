🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, новолуние в знаке Рак. Получите заряд бодрости на долгое время вперед! В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные с жизненными сферами, — работой, домом, садом, личными отношениями.

Для избежания неприятных последствий требуется внимательное обращение с металлическими предметами и огнем.

♈ Овны

Вы часто поддаетесь ненужным соблазнам, Овны. Иногда нужно научиться держать себя в ежовых рукавицах, чтобы достичь желаемого. Если вам кажется, что из ситуации нет выхода, это не так, нужно просто взглянуть на нее под другим углом. Не бойтесь брать больше ответственности на свои плечи.

Космический совет: полный вперед!

♉ Тельцы

Пришло время устроить себе выходной от различных проблем, Тельцы. Оглянитесь вокруг — окружающий мир мечтает взглянуть вам в глаза. Шаг в новую жизнь может казаться пугающим, но не забывайте о том, что вас всегда поддержат.

Космический совет: научитесь благодарить и хвалить себя.

♊ Близнецы

Пришло время получать вознаграждение за все ваши старания, Близнецы. Вы давно ждали того, чтобы ваши усилия наконец были замечены, и время пришло. Сделайте себе одолжение — насладитесь победой. Оставайтесь верны своему пути и своим принципам, вы молодцы.

Космический совет: оставайтесь верны самим себе.

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♋ Раки

Жизнь подкидывает вам пищу для размышлений, Раки, так ли вы на самом деле жертвенны и бескорыстны, как думаете? Не кажется ли вам, что вы цепляетесь за прошлое в то время, как пора взглянуть в глаза чему-то новому? Подумайте, какого результата вы бы хотели достичь, и двигайтесь в нужном направлении.

Космический совет: перепрограммируйте свой разум.

♌ Львы

Сияйте, Львы, вы созданы для этого. Перестаньте переживать по пустякам, позвольте себе испытывать позитивные эмоции. Вспомните, кто вы есть на самом деле — творческие и амбициозные личности. Дайте себе разрешение на то, чтобы наслаждаться жизнью.

Космический совет: следите за своим здоровьем.

♍ Девы

Наступило то время, когда обстоятельства от вас не зависят, Девы. Вы не можете контролировать все вокруг, но вы можете научиться правильно реагировать на неудачи. Если вы позволите себе ошибаться, вам будет гораздо проще жить. И да, не стоит оглядываться назад и возвращаться к тем людям, которые этого не заслуживают.

Космический совет: если вас не понимают, проблема не в вас.

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♎ Весы

Весы, Вселенная сегодня однозначно работает в вашу пользу. Поверьте, на небесах точно знают, что вам нужно, даже если иногда кажется, что это не так. Вы придете туда, куда хотите, это лишь вопрос времени. Не распыляйтесь по пустякам и не слушайте кого попало, ваша вера в свои силы обязательно вознесет вас на вершину.

Космический совет: не усложняйте простые вещи.

♏ Скорпионы

Подобные возможности выпадают не каждый день! Берите быка за рога, Скорпионы! Скажите «да» своим друзьям и близким, отправляйтесь с ними в путешествие. Вы заслужили отдых с родными людьми, которые вас всегда поддержат и примут такими, какие вы есть.

Космический совет: расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью.

♐ Стрельцы

Пора выкроить время на залечивание ран, Стрельцы. Сядьте, выпейте чашечку чая и обдумайте, где вы находитесь и почему вы недовольны своей жизнью. Если бы вы посмотрели по сторонам, то заметили бы, что все на самом деле прекрасно и хорошо. Жизнь может преподнести множество подарков, если вы позволите ей.

Космический совет: контролируйте свою речь, вы можете случайно обидеть других людей.

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♑ Козероги

Путь к успеху всегда будет тернист, иначе никак, Козероги. Погружение в новую работу будет непростым, но зато это сможет подарить вам миллион наград в будущем. Примите свои недостатки, без них вы бы не были самими собой. Вы не просто так находитесь там, где вы есть сейчас, без труда не будет победы.

Космический совет: проявите бдительность и осторожность.

♒ Водолеи

Вы все прекрасно понимаете, Водолеи. Если вам кажется, что кто-то вам врет или использует вас, то вам не кажется. Перестаньте давать людям вторые шансы, далеко не все их заслуживают. Розовые очки бьются стеклами внутрь, пора это запомнить. Лучше уделяйте время тем людям, которые оправдали уже ваше доверие в прошлом.

Космический совет: будьте внимательнее к своим близким.

♊ Рыбы

Наконец-то вы действительно увлечены тем, чем занимаетесь, Рыбы. Ваши ожидания полностью соответствуют реальности, а такое происходит не так уж и часто. Улыбнитесь миру, и он улыбнется вам в ответ. Измените подход к проблеме — постарайтесь перестать бояться ошибиться, тогда успех гарантирован.

Космический совет: не упускайте возможности хорошо провести время.

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