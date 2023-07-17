Более десяти пород: новые штрафы для владельцев собак хотят ввести в России

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«Известия»: новые штрафы для владельцев собак хотят ввести в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guido Kirchner; 5-tv.ru

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В настоящее время размер и характер наказания регулируют сами регионы.

В России хотят ввести новые штрафы для собаководов. Заплатить от одной до трех тысяч рублей придется тем, кто выгуливает опасных питомцев без намордников.

Как выяснили «Известия», в списке больше десяти пород, а также их метисы. Это бульдоги, питбульмастифы, волко-собачьи гибриды и прочие.

От нападения собак ежегодно страдают почти 500 тысяч человек. Сейчас наказание регулируют сами регионы — например, штрафы уже действует для москвичей.

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