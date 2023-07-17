«Будь счастлив»: Татьяна Брухунова послала воздушный поцелуй другому

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Полина Долгова
Полина Долгова 58 0

Татьяна Брухунова поздравила с юбилеем комика Александра Морозова

«Будь счастлив»: Татьяна Брухунова послала воздушный поцелуй другому

Фото: Instagram* / bruhunova

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Неужели Евгений Петросян останется «за бортом»?

Молодая супруга звездного юмориста Татьяна Брухунова опубликовала горячее послание, посвященное, по ее словам, особенному мужчине. И на этот раз это не Евгений Петросян, а Александр Морозов, который более известен по роли пчелки из «Кривого зеркала».

16 июля жена Петросяна записала видео, в котором заявила, что именинник — один из самых незаурядных артистов эстрадного жанра. Женщина изысканно обсыпала 50-летнего юбиляра комплиментами. Она крутилась перед камерой и кокетливо поправляла волосы, пишет издание dni.ru.

«Саш, всегда оставайся таким же легким, веселым, насколько это возможно, жизнерадостным, не умаляющим все радости жизни, которые даны на сегодняшний день человеку. Будь счастлив, будь весел и, самое главное, здоров», — прощебетала блогер.

Завершила свое послание Брухунова фразой: «С днем рождения!» и отправлением воздушного поцелуя. 34-летняя кокетка сделала губы бантиком и отправила горячее послание.

К слову, комик Морозов недавно изменился до неузнаваемости и похорошел. Артист шоу «Кривое зеркало» весил 150 килограммов и смог похудеть до 70. Сейчас он весит 80 килограммов. При этом Морозов чувствует себя полностью довольным своей внешностью. Единственное, его больше не узнают близкие и поклонники. Поэтому с ролями все стало похуже.

Лучше дела с финансами обстоят у 77-летнего Петросяна. Кстати говоря, несмотря на большую разницу в возрасте, в браке пары царит любовь и гармония. Знаменитости вместе воспитывают четырехлетнего сына Вагана.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна поделилась забавным видео с маленьким сыном.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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