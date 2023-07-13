«Ловит дзен»: жена Петросяна поделилась забавным видео с маленьким сыном

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 96 0

Татьяна Брухунова поделилась забавным видео со своим сыном

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Татьяна Брухунова запечатлела веселую картину, пока ее сын был на тренировке в бассейне.

Супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — не так часто делится с фанатами событиями из личной жизни, но иногда делает исключения. На этот раз она показала подписчиком сына Вагана, плавающего в бассейне.

На кадрах мальчик выполняет упражнение на спине.

«Ваган по утрам ловит дзен», — подписала видео жена Петросяна, которое опубликовала в своем блоге.

Брухуновой 34 год, а Петросяну 77 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, в семье царит любовь и гармония. Знаменитости вместе воспитывают маленького сына. Мальчик развивается не только физически, но и культурно. Брухунова читает Вагану книги и берет его с собой в музеи и на спектакли.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Петросяна поделилась редким семейным фото.

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