«Лучше не приглашать»: почему Зеленского не позовут на саммит ЕС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Vanguardia: глава Евросовета Мишель решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС

«Лучше не приглашать»: почему Зеленского не позовут на саммит ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Прежде в Сети высмеяли фото, на котором глава Незалежной оказался в стороне в ходе саммита НАТО.

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Об этом пишет испанская газета Vanguardia.

«Глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — пишет издание.

Отмечается, что глава Незалежной займет «видное место» в дискуссиях при обсуждении продовольственной безопасности.

Прежде интернет-пользователи высмеяли и превратили в мем фотографию Владимира Зеленского с саммита НАТО в Вильнюсе. Фото поделился российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал Зеленского «чужим среди своих» и отметил, что тот не сможет стать для стран НАТО своим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский угрожал политикам стран НАТО не явиться на первое заседание совета Украина — НАТО.

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