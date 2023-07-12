Чужой среди своих: фото Зеленского на саммите НАТО стало мемом

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Фото Владимира Зеленского в одиночестве на саммите НАТО и его реакция стали мемом

Чужой среди своих: фото Зеленского на саммите НАТО стало мемом

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Рядом с союзниками, которые не обращают на него внимание, президент Украины выглядел крайне растерянным и печальным.

Интернет-пользователи высмеяли и превратили в мем фотографию Владимира Зеленского с саммита НАТО в Вильнюсе. Фото в своем Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал Зеленского «чужим среди своих» и отметил, что тот не сможет стать для стран НАТО своим.

На кадре президент Украины стоит отдельно от всех, пока его жена разговаривает с другой женщиной, и злым беспокойным взглядом озирается по сторонам. Другие участники саммита также общаются между собой, а вот к Зеленскому никто не подходит.

Фото: Reuters / YVES HERMANЛицо президента Украины выдало его чувства после заявлений НАТО. Фото: Reuters / YVES HERMAN

«Жалко выглядит»;

«На Макрона уныло смотрит»;

«Поматросили и бросили», — так пользователи прокомментировали ироничные кадры с мероприятия.

В целом, кадры запечатлели не только момент с официальной церемонии саммита, но и реальное положение вещей в отношениях Украины и НАТО.

Двухдневный саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заявил, что Украина станет частью альянса, когда выполнит все необходимые условия. Какие именно — страны-союзницы пока не объявили, но акцентировали внимание на том, что Украина должна выйти из состояния вооруженного конфликта с Россией.

В ответ на это Зеленский предъявил НАТО претензии из-за «размытых формулировок» относительно приглашения его страны в военный блок и альянс в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом США анонсировал «важное заявление» по ситуации на Украине.

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