«Ей нравится»: дочь рассказала о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 107 0

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила об улучшении состояния матери

«Ей нравится»: дочь рассказала о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Почему знаменитость еще остается в реабилитационном центре?

Состояние находящейся в реабилитационном центре народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшается. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Лидия Николаевна очень хорошо себя чувствует. Находится в реабилитационном центре. Ей там все нравится. Она проходит очень много полезных процедур, которые действительно приносят результат», — поделилась она.

По данным родственницы, звезда уже самостоятельно выполняет физические упражнения. Так, она занимается на тренажерах, бегает на дорожке и крутит педали велосипеда, передает РИА Новости.

Реабилитация продолжится, поскольку Федосеевой-Шукшиной «все нравится». Дочь знаменитости отметила, что той помогает чувствовать себя лучше сила духа, свойственная людям, рожденным до Великой Отечественной войны.

До этого сообщалось, что 84-летняя Федосеева-Шукшина была доставлена в реанимацию в одну из московских больниц. Позднее дочь актрисы рассказала, что ту перевели в палату, так как состояние знаменитости улучшилось.

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Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За карьеру она сыграла более чем в 80 картинах, среди которых — «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как из-за любви Федосеева-Шукшина оказалась в богадельне.

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