Штурмовик Су-25 упал в море в Краснодарском крае

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 3 192 0

Пилот успел катапультироваться.

Штурмовик Су-25 упал в море в Краснодарском крае

Фото: © РИА Новости

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Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от берега в Щербиновском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что жертв и разрушений нет, пилот успел катапультироваться, сейчас он находится без сознания.

«Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторным самолетом Cessna 172, совершившим жесткую посадку в лесополосе Новосибирской области, управляла девушка.

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