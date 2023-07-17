Штурмовик Су-25 упал в море в Краснодарском крае
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Пилот успел катапультироваться.
Фото: © РИА Новости
Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от берега в Щербиновском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Уточняется, что жертв и разрушений нет, пилот успел катапультироваться, сейчас он находится без сознания.
«Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторным самолетом Cessna 172, совершившим жесткую посадку в лесополосе Новосибирской области, управляла девушка.
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