Отказ двигателя мог стать причиной падения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае
Происшествие прокомментировали в пресс-службе Южного военного округа.
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Предварительной причиной падения штурмовика Су-25 в море в Краснодарском крае является отказ двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
По данным ведомства, борт выполнял учебный полет в районе Ейска.
Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от берега в Щербиновском районе Краснодарского края в понедельник, 17 июля. Жертв и разрушений в результате нет, пилот успел катапультироваться. Сообщалось, что он находится без сознания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как штурмовик Су-25 упал в море в Краснодарском крае.
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