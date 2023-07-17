Отказ двигателя мог стать причиной падения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае

Предварительной причиной падения штурмовика Су-25 в море в Краснодарском крае является отказ двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По данным ведомства, борт выполнял учебный полет в районе Ейска.

Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от берега в Щербиновском районе Краснодарского края в понедельник, 17 июля. Жертв и разрушений в результате нет, пилот успел катапультироваться. Сообщалось, что он находится без сознания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как штурмовик Су-25 упал в море в Краснодарском крае.