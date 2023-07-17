Двое участников банды Басаева предстанут перед судом за убийство военных РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Мужчины добровольно принимали участие в нападении.

Двое участников банды Басаева предстанут перед судом за убийство военных РФ

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Жители Чечни и Ставрополья Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев, состоявшие в банде Басаева и Хатаба, предстанут перед судом в рамках дела о вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, 4 октября 1996 года мужчины, добровольно действуя в составе группировки, дождались появления военных Минобороны РФ и напали на них.

«В результате массированного обстрела были убиты 15 военнослужащих, еще 28 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — уточняется в сообщении СК.

Расследование уголовного дела уже завершено, материалы скоро будут направлены в суд для рассмотрения. Поиск остальных участников нападения продолжается, добавили в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как боевик из банды Басаева получил тюремный срок за нападение на военных.

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