«Скоро моль съест»: Лолита вышла на сцену в «легендарном» обтягивающем костюме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 106 0

59-летняя Лолита Милявская вышла к зрителям в обтягивающем комбинезоне

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Певица выступила в эпатажном образе шестилетней давности на фестивале VK Fest 2023.

Лолита Милявская появилась на сцене VK Fest 2023 в «легендарном» обтягивающем комбинезоне — том самом, в котором она произвела настоящий фурор на проходившем в 2017 году в Баку музыкальном фестивале «Жара».

За кулисами концертной площадки 59-летняя певица рассказала журналистам, почему снова решила выступить в эпатажном образе.

«Сейчас, я подумала, самое место, потому что я его тоже презентовала на фестивале — „Жара“. Я была выпившая. Я выпивала с Тиллем (солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — Прим. ред.). Я была в таком кайфе от этого, что мне было совершенно все равно, что кто-то скажет, что очень крупная женщина сняла верхнюю часть и показала себя… Сегодня я трезвая, похудевшая. Подумала: чего он лежит, скоро моль поест, а так хоть вы посмотрите», — с юмором сказала Лолита.

Она также поделилась советом на тему того, как следует относиться к осуждениям хейтеров и завистников. По словам певицы, надо меньше обращать внимание на то, что называется социальной активностью у некоторых людей.

«Когда им нечего делать — нет личной жизни, нет общественной, он нигде не состоялся — у него есть единственное желание ***** (нагадить) вам в душу. И вы будете абсолютные дураки, если будете на это реагировать», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова за кулисами VK Fest 2023 пожаловалась на «ушат грязи» от СМИ и хейтеров в соцсетях.

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