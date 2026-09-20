«Давайте помолимся»: Соколовский о состоянии Бикбаева, который сорвался с троса на концерте

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 83 0

После падения артист смог подняться на сцену и отработал программу до конца.

Что с Бикбаевым после падения с троса на концерте — новости

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После падения с троса на концерте Дмитрия Бикбаева госпитализировали

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев попал в больницу после того, как на концерте рухнул в толпу зрителей, сорвавшись с троса. Жизни певца ничего не угрожает. Об этом сообщил коллега Бикбаева Влад Соколовский.

«Дима в больнице. Решили перестраховаться и полностью проверить все-все-все, чтобы уже знать наверняка, а не гадать! Так что давайте вместе помолимся, чтобы все было хорошо, и чтобы все миновало» — написал Соколовский в своем канале в Telegrame.

Неприятный инцидент с Дмитрием Бикбаевым произошел на первом большом концерте группы «БиС». Во время исполнения песни «Двухполярный мир» артист решил удивить зрителей захватывающим и одновременно опасным трюком: обмотав запястье плотной тканью, пролететь на тросе.

В результате Дмитрий не смог удержаться и рухнул в толпу фанатов. После падения поклонники помогли певцу встать на ноги. С виду казалось, что с Бикбаевым все в порядке. Он вернулся на сцену и отработал программу до конца. Однако после шоу признался: у него сильно болит нога.

Весной 2026 года Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БиС». Официально коллектив распался в 2010 году из-за творческих разногласий. Известно, что после этого певцы многие годы не общались. Соколовский смог построить сольную карьеру в шоу-бизнесе, а Бикбаев кардинально поменял сферу деятельности и в прошлом году стал художественным руководителем Театра на Покровке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Средства ПВО за сутки сбили 8 крылатых ракет и 1951 дрон ВСУ
11:04
Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран
10:38
«По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования
10:37
Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
10:30
Путин: Россия продолжит содействовать в развитии Южной Осетии
10:15
Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Свыше 150 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
Концерт Madk1d сорван: фанаты перекрыли улицу, полиция оцепила территорию
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен