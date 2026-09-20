«Давайте помолимся»: Соколовский о состоянии Бикбаева, который сорвался с троса на концерте

После падения с троса на концерте Дмитрия Бикбаева госпитализировали

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев попал в больницу после того, как на концерте рухнул в толпу зрителей, сорвавшись с троса. Жизни певца ничего не угрожает. Об этом сообщил коллега Бикбаева Влад Соколовский.

«Дима в больнице. Решили перестраховаться и полностью проверить все-все-все, чтобы уже знать наверняка, а не гадать! Так что давайте вместе помолимся, чтобы все было хорошо, и чтобы все миновало» — написал Соколовский в своем канале в Telegrame.

Неприятный инцидент с Дмитрием Бикбаевым произошел на первом большом концерте группы «БиС». Во время исполнения песни «Двухполярный мир» артист решил удивить зрителей захватывающим и одновременно опасным трюком: обмотав запястье плотной тканью, пролететь на тросе.

В результате Дмитрий не смог удержаться и рухнул в толпу фанатов. После падения поклонники помогли певцу встать на ноги. С виду казалось, что с Бикбаевым все в порядке. Он вернулся на сцену и отработал программу до конца. Однако после шоу признался: у него сильно болит нога.

Весной 2026 года Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БиС». Официально коллектив распался в 2010 году из-за творческих разногласий. Известно, что после этого певцы многие годы не общались. Соколовский смог построить сольную карьеру в шоу-бизнесе, а Бикбаев кардинально поменял сферу деятельности и в прошлом году стал художественным руководителем Театра на Покровке.

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