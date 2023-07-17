«Еще станцуем»: Навка опубликовала фото встречи с Костомаровым после его выписки

Олимпийская чемпионка не устает восхищаться силой духа своего бывшего партнера по танцам на льду.

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в соцсети фото первой встречи со своим бывшим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым после его выписки из больницы.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной (супруга Костомарова Оксана Домнина — Прим. ред.) у нас дома», — прокомментировала снимок Навка.

Она добавила, что встреча вышла теплой и душевной. Олимпийская чемпионка отметила, что не устает восхищаться силой духа и характером своего коллеги, и потрясающей преданностью его супруги.

«Уверена, что все твои поклонники, так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», — обратилась Навка к Костомарову.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Instagram* / tatiana_navka

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, однако в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — сначала частично стопы, потом голени, кисти одной руки и пальцев второй.

Теперь спортсмен привыкает к новой реальности, не теряет позитива и стремится к восстановлению. В личном блоге Костомаров показывает, как тренируется на протезах, восхищая россиян мужеством и упорством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни, из-за которой провел 175 дней в больнице, обратился к поклонникам в своем новом Telegram-канале.

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