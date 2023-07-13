«Я с вами!» — Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Роман Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman; 5-tv.ru

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Фигурист продолжает восстанавливаться и адаптироваться к новой жизни.

Фигурист Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни, в результате которой 175 дней ему пришлось провести в стенах больницы, обратился к поклонникам в своем новом Telegram-канале. Для фанатов он записал видеообращение.

«Всем привет. Теперь я и в Telegram. И это реально я и реально с вами», — сказал спортсмен.

Роман Костомаров попал в больницу после новогодних праздников. Врачи диагностировали ему пневмонию, а после болезнь начала стремительно прогрессировать, давая осложнения. Олимпийский чемпион пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию пораженных некрозом конечностей. Врачи без преувеличения боролись за его жизнь.

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Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Роман Костомаров тренуется после тяжелой болезни.

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