Страх и обман: СК возбудил уголовное дело по факту похищения россиянина в Сирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения россиянина в Сирии. Константин Башаров был нефтедобытчиком в компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Когда он оказался в руках террористов, работодатель не просто открестился от него, а еще и прямо обвинил мошенничестве. Есть ли шанс вернуть пленника — Натали Графчикова попробовала разобраться.

Почти два с половиной месяца родители Константина Башарова пытаются выяснить, где их единственный сын. Малейшие зацепки аккуратно вписаны в блокнот.

Он шесть лет работал вахтами в Сирии. Говорил, оператором по добыче нефти и газа. 11 мая раздался звонок из компании. Сообщили: Константин пропал.

«Александр Иванович официально позвонил на мой телефон. Что поехал на работу и пропал, до сих пор его нет. Ищем», — вспоминает Виктор Башаров, отец Константина.

«Я всегда только „за“ была, что все нормально. Я не знала между прочим, что это „Вагнер“. Я узнала вот только сейчас, что это „Вагнер“, ООО „Европолис“ называется», — добавляет Ольга Башарова, мать Константина.

Месяц — никаких новостей. В начале июня родственники Константина получили с неизвестного номера видео. На кадрах нефтяник просит о помощи — не пропавший, похищенный боевиками запрещенной ИГИЛ*.

«Я вижу: в истощенном состоянии, избитый весь, руки синие, за бок держится. Его, наверное, избили, он даже не может толком разговаривать. Как я увидела это видео, не могу успокоиться, как можно было», — делится переживаниями Ольга Башарова.

Константин устроился в ООО «Европолис» по совету друга в 2017 году. Именно тогда, по сообщениям СМИ, эта компания, связанная с Евгением Пригожиным, заключила контракт с правительством Сирии: возможность добывать нефть и газ в обмен на охрану объектов от террористов ИГИЛ*.

Согласно данным базы СПАРК, доход компании (вид деятельности которой изначально оптовая торговля) только в 2020 году — более шести миллиардов рублей. О том, чем именно компания Пригожина занималась в Сирии, Константин не распространялся. Как и друг, который предложил эту работу.

«Он сказал, что давал подписку о неразглашении на пять лет. И финансово, и уголовно, и по-всякому. Поэтому: «Под автоматом, под пистолетом я вам ничего не скажу», — объясняет Ольга Башарова.

Родственники ждали помощи от работодателя, но Пригожин быстро открестился от сотрудника. Служба безопасности ЧВК «Вагнер» опубликовала справку, в которой Константина обвинили в мошенничестве.

Вот только в переписке с похитителями — ее вела супруга Константина (она же получила видео) — о деньгах ни слова. Из сообщений ясно: террористы готовы обменять Константина на «всех наших мужчин и женщин, которые находятся в тюрьмах». А позже — список с именами на арабском.

Сейчас похитители не выходят на связь, а начальник Константина, он же гендиректор компании «Европолис», ничего внятного ответить не может.

«У меня никакой нет информации».

«А вы со своей стороны что-то делаете, чтобы помочь этому человеку, который на вас столько лет работал?»

«Этим занимаются компетентные органы».

«А как же громкие лозунги «Вагнера» своих не бросают»?» — спросить не успеваем, собеседник бросает трубку. Где искать ответы — неясно. Юридический адрес компании оказывается фикцией.

В этом бизнес-центре в Самаре Константин получал зарплату, когда возвращался с вахты. Ее выдавали ему наличными. Как мы видим, в этом помещении офисы сдаются в аренду. Сейчас попробуем найти компанию «Европолис» здесь. Потому что это здание — единственная ниточка, которая связывает город с компанией.

Табличка на входе — десятки компаний, но о «Европолисе» ни слова. Идем в офис арендодателя.

Ситуация, что называется, концы в воду. Офис не найти. Сотрудники поголовно молчат. Негласное правило Пригожина: «Вынесешь сор из избы — неминуемо получишь наказание». Рассказать правду решаются немногие.

«Евгений Викторович, за два года плотнейшего общения с вами я узнал и ваши принципы жизни, и вашу внутреннюю идеологию. <…> Это та правда, которую знают лишь люди, работавшие под вашим началом. И идеология у вас одна — страх, страх и обман. Единственное ваше искреннее желание — это власть, безраздельная и абсолютная. Каждый из нас, работавших на вас, знает — за любую провинность, за любое не вовремя высказанное возражение можно пойти к „учителю“: это палач, который (избивает. — Прим. ред.) тебя в подвале и вам отправляет фото, а вы решаете, добавить или достаточно. Уволиться от вас нельзя, это крепостное право, где только вы решаете, может ли человек от вас уйти и на каких условиях», — обращается к экс-работодателю бывший руководитель аналитической службы Евгения Пригожина Вячеслав Тарасов.

О жестоком обращении и даже физических наказаниях рассказывают до сих пор со страхом — те, кто много лет работал в пригожинских компаниях. Искалеченные судьбы, финансовые претензии. И при этом ни одного уголовного дела.

«Я выводы сделала, что это такой жестокий человек, что он такой сильный. Мой сын для него ничего не значит, я так поняла просто», — добавляет Ольга Башарова, мать Константина.

В МИД России на запрос «Известий» ответили, что с учетом сложной ситуации считают комментарии излишними. Тем временем СК все же признал мать Константина потерпевшей и возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».

* ИГИЛ («Исламское государство») — террористическая группировка, запрещена в РФ.