Полнейшее беззаконие: подростки устроили погром на угнанном катке на Сахалине

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Подростки повредили четыре машины на угнанном катке на Сахалине

Фото, видео: ФДА "Росавтодор"/ ТАСС; 5-tv.ru

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Одного угонщика уже вычислили, сейчас ищут остальных.

В Южно-Сахалинске школьники угнали каток и разбили на нем припаркованные автомобили. Оказалось, что водитель дорожной техники оставил ключи в кабине — этим и воспользовались подростки.

Они завели тяжелый каток, но справиться с ним не смогли: в итоге повредили четыре машины, в том числе дорогие иномарки. Водитель катка написал заявление в полицию — одного угонщика уже вычислили, сейчас ищут остальных.

Ранее 5-tv.ru публиковал захватывающие кадры погони в Волгограде. Полиция преследует черный кроссовер, водитель умело уходит от стражей порядка.

И можно подумать, что за рулем — опасный преступник, или как минимум стритрейсер-рецидивист. Оказалось — подросток на маминой машине.

Парень игнорировал требование остановиться и так решительно удирал от полиции, что пришлось стрелять по колесам. Но даже после того, как у машины оказалось пробито колесо, лихач, не желая останавливаться, свернул в поле.

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