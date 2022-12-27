Подросток из Волгограда угнал мамин BMW и устроил гонки с полицией

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Правоохранителям пришлось стрелять по колесам иномарки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Опубликованы захватывающие кадры погони в Волгограде. Полиция преследует черный кроссовер, водитель умело уходит от стражей порядка. И можно подумать, что за рулем — опасный преступник, или как минимум стритрейсер-рецидивист. Оказалось — подросток на маминой машине.

Парень игнорировал требование остановиться и так решительно удирал от полиции, что пришлось стрелять по колесам. Но даже после того, как у машины оказалось пробито колесо, лихач, не желая останавливаться, свернул в поле и попытался уйти по бездорожью. В какой-то момент ему даже удалось скрыться.

Но уже в ближайшем поселке автомобиль обнаружили возле одного из домов. Рядом с ним находились трое молодых людей.

Водителем оказался 15-летний подросток, который угнал машину у своей матери. По его словам, сделал это он потому что решил просто покататься с друзьями. В результате родителям выписали штраф, а семью поставили на учет.

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