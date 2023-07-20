Окружены огнем: семью оленеводов эвакуировали на вертолете в Якутии

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Семью оленеводов эвакуировали на вертолете в Якутии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

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Спасателям пришлось садиться в условиях минимальной видимости.

В Якутии спасатели эвакуировали семью оленеводов из зоны природного пожара. Огонь бушевал всего в полутора километрах от их стойбища.

Из-за этого экипажу вертолета, который вылетел за ними, пришлось садиться в условиях минимальной видимости. Но все закончилось благополучно: борт доставил в безопасное место двоих взрослых, их детей и шесть собак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на огромных территориях России бушуют природные пожары. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что чиновники плохо делают свою работу.

В частности, он назвал их деятельность по предупреждению природных пожаров «халатной». В пример своих слов он привел случай, когда лесной пожар быстро перекинулся на дома в Забайкалье.

К середине июля в России было выявлено 190 лесных пожаров на площади 309 692 гектаров, которые активно тушат. Самые крупные площади возгорания — в Якутии, где более 220 тысяч гектаров были охвачены огнем.

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