Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 162 0

В результате попытки атаки со стороны украинских боевиков пострадавших нет. О ситуации рассказал глава Республики Сергей Аксенов.

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму

Фото: © РИА Новости / Артем Житенев

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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму. О ситуации рассказал глава Республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул чиновник, опубликовав сообщение в личном Telegram-канале.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показал, как батальон «Тигр» громит националистов под Угледаром.

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