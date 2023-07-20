Через смартфон: россияне распробовали новый способ заработка денег

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 88 0

URA.RU: в России появились ломбарды с цифровыми технологиями

Через смартфон: россияне распробовали новый способ заработка денег

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod

Читайте нас в: Дзен Новости

Как ненужные вещи могут принести приятные доходы?

В России набирает популярность новый способ ситуативной финансовой поддержки. Об этом сообщает издание URA.RU.

Так, многие жители страны все чаще обращаются за деньгами в ломбарды, которые за последнее время существенно преобразились. Некоторые из них принимают не только золото и драгоценные камни, но также работают с широким ассортиментом залогов, в то время как все процессы у них полностью цифровизированы.

При этом среди клиентов ломбардов становится все больше молодежи. Они предпочитают приносить антиквариат вроде очков без заушных дужек времен писателя Николая Гоголя, бытовую и строительную технику, принадлежности для стрижки и строительные инструменты.

Представители современного поколения понимают, что любое имущество может быть активом, который можно и нужно использовать. Если возникает необходимость в срочных деньгах, стоит заглянуть в свою кладовую — вероятнее всего, там лежат вещи, которые могут принести доход.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2022 году только 26% заявок на кредиты были одобрены в России. Это заметное снижение по сравнению с 33% одобренных заявок в 2021-м.

Эксперты считают, что банки просто не готовы к повышенным рискам, так как профили заявителей становятся все менее благоприятными. В такой ситуации ломбарды становятся привлекательной альтернативой банкам.

Они активно принимают разнообразные предметы в залог, предоставляя возможность клиентам быстро получить средства. Это особенно важно для молодежи.

Некоторые юные клиенты приходят, чтобы купить поношенные ювелирные украшения и технику. Зачастую это не только дешевле, но и экологичнее, чем покупать новые товары, требующие дополнительных ресурсов.

Чтобы удовлетворить потребности молодого поколения, многие ломбарды активно внедряет цифровые технологии. В специализированных приложениях можно отправить фотографию вещи, которую клиент хочет сдать, оценщику.

Некоторые отделения ломбардов также предлагают услуги вызова специалиста по назначению цены на дом. После заключения договора и оценки имущества клиент может получить средства на карту или наличными.

Через мобильное приложение также можно оплатить проценты по займу, а в случае невозможности погашения долга клиент не попадет в черный список бюро кредитных историй.

Ломбарды становятся не только удобным и быстрым способом получения срочных денег, но и инновационным решением для молодежи, которая стремится быть экологичной и хорошо взаимодействует с современными технологиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как россиян чаще всего обманывают на маркетплейсах.

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.85
-0.35 101.83
-0.61
Венера в гневе: почему с 23 июля по 4 сентября 2023 опасно играть свадьбу

Последние новости

8:45
Удары возмездия: в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников
8:34
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
8:28
Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка
8:23
Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек
8:14
Все мимо: в Пентагоне заявили о случаях хищения направленного Украине оружия
8:05
Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Сейчас читают

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео