Холероподобный возбудитель выявили у гостя из Индии в Тамбове

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Он проживал в гостинице для трудовых мигрантов.

Холероподобный возбудитель выявили у гостя из Индии в Тамбове

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У гражданина Индии, прибывшего в Россию, выявили холероподобный возбудитель. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Уточняется, что он проживал в гостинице для трудовых мигрантов. После проявления признаков острой кишечной инфекции у приезжего взяли анализы. В настоящее время пациент госпитализирован, начато лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Противоэпидемические мероприятия провели и в самом хостеле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону.

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