Костомаров продолжает реабилитацию и учится балансировать: «Не ищу легкий путей»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 887 0

Фигурист Роман Костомаров учится балансировать на протезах

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman/11; 5-tv.ru

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Фигурист ходит с на протезах по степ-платформам. И у него хорошо получается.

Фигурист Роман Костомаров, которому пришлось пережить ампутацию, сейчас находится на реабилитации. Он поделился видеороликом в своем Telegram-канале. На кадрах он учится балансировать на протезах.

«Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — написал спортсмен.

На видео фигурист прошел по дорожке из степ-платформ. В моменте могло показаться, что он запутался в своих новых металлических ногах, но он все равно смог удержаться. Также у спортсмена получилось спуститься и снова подняться на платформу. Упражнения Костомаров выполняет под бдительным присмотром специалиста.

Фанаты спортсмена не смогли пройти мимо, глядя на то, как их кумир истязает себя тренировками, лишь бы начать передвигаться, как раньше. Подписчики решили поддержать фигуриста в комментариях.

«Вперед боец»;

«Роман, лучший»;

«Так держать», — написали поклонники спортсмена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров мечтает вернуть прошлую жизнь.

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